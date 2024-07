Vor der British Open fühlt sich Tiger Woods in körperlich guter Form. Ein baldiger Rücktritt vom Golfsport ist für den 48 Jahre alten Superstar ausgeschlossen.

Tiger Woods vor British Open: Kein Gedanke an Rücktritt

Denkt nicht an einen Rücktritt vom Golfsport: Tiger Woods.

Troon - Tiger Woods denkt trotz fehlender Erfolge nicht an einen Rücktritt vom Golfsport. „Ich werde so lange spielen, wie ich kann und ich das Gefühl habe, dass ich das Turnier noch gewinnen kann“, sagte der inzwischen 48 Jahre alte Superstar aus Kalifornien bei einer Pressekonferenz vor der 152. British Open im schottischen Troon. Der 15-malige Major-Sieger konterte damit einen Ratschlag von Schottlands Golf-Legende Colin Montgomerie (61), der Woods nahegelegt hatte, mit dem Golfsport aufzuhören.

Woods' bislang letzter Turniersieg liegt bereits fast fünf Jahre zurück. Im Oktober 2019 gewann die langjährige Nummer eins der Welt die ZOZO Championship in Japan. Nach seinen zahlreichen Operationen und dem schweren Autounfall im Februar 2021, bei dem er sich mehrfach das rechte Bein gebrochen hatte, tritt er nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an.

Für die British Open, die ab diesem Donnerstag im Royal Troon Golf Club an der schottischen Westküste ausgespielt werden, fühlt sich der 82-malige PGA-Tour-Champion bestens vorbereitet. „Ich habe viel besser trainiert. Wir haben im Fitnessstudio ziemlich hart gearbeitet, was gut war“, sagte Woods. Sein Körper sei in guter Form und das übertrage sich auch auf sein Golfspiel.