Tirreno-Adriatico: Barguil gewinnt Etappe, Pogacar vorn

Fermo - Radprofi Warren Barguil hat die fünfte Etappe der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 30-jährige Franzose setzte sichnach 155 Kilometern von Sefro nach Fermo im anspruchsvollen Finale mit knappem Vorsprung vor dem Belgier Xandro Meurisse und Simone Velasco durch.

Der slowenische Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar führt weiter die Gesamtwertung an. Am Samstag müssen die Fahrer 215 Kilometer von Apecchio nach Carpegna bewältigen. Im Finale der sechsten und vorletzten Etappe sind zwei Anstiege die größte Schwierigkeit. Das Rennen endet am Sonntag mit einer Etappe rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Ostküste.