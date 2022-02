Warum Tischtennis-Ass Timo Boll bald gegen Musiker Olli Schulz antritt

Halle (Saale)/DUR/slo – Auf Deutschlands besten Tischtennis-Profi Timo Boll wartet eine ganz besondere Herausforderung. Der 40-Jährige will im Mai zu einem Duell mit Musiker und Entertainer Olli Schulz antreten.

Erdacht wurde das Spiel in Schulz‘ Podcast „Fest und Flauschig“ mit Jan Böhmermann. Dort berichtete der Sänger von seiner jugendlichen Tischtennis-Begeisterung und den Vorbildern seiner Jugend, Steffen Fetzner und Jörg Roßkopf, die 1989 sensationell Doppel-Weltmeister wurden. Dabei sprach Schulz auch anerkennend über Boll, war sich aber sicher: Bei einem Duell bis 21 Punkte würde er, die selbsternannte „Rückhand Gottes“ gegen den „Schnibbler“ Boll mindestens drei Punkte machen.

Was als Podcast-Plauderei begann, wurde jedoch schnell ernst: Denn Boll bekam Wind von dem Gespräch und nahm die Herausforderung an. Ob mit Schläger, Smartphone oder zur Not mit einem Schulbuch: Er sei bereit, stellte Boll klar und bot den Mai als Termin an.

Er werde entweder mit einer langen Noppe spielen oder mache mit Haarspray seine alten Beläge noch mal frisch, kündigte Schulz daraufhin an. Der Musiker erhielt zudem gleich prominenten Beistand. Seine alten Idole Fetzner und Roßkopf boten sich als Trainer an.

Einen möglichen Ort für das Duell gibt es eventuell auch schon – und zwar vorgeschlagen von Schulz‘ Podcast-Partner Jan Böhmermann. Leimen soll es sein, befand der TV-Moderator, Herkunftsort von Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker.