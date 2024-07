Bei seinem zweiten Spiel in Tokio hat Dang Qiu unerwartet viel Gegenwehr. Für den gebürtigen Nürtinger ist schon in der zweiten Runde Schluss.

Paris - Tischtennis-Europameister Dang Qiu ist bei den Olympischen Spielen in Paris schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Profi von Borussia Düsseldorf musste sich überraschend mit 3:4 dem Kasachen Kirill Gerassimenko geschlagen geben. Der an Position sieben gesetzte Dang hatte sogar schon mit 3:1 nach Sätzen geführt, verlor anschließend aber drei Sätze in Folge gegen den tapfer kämpfenden Gerassimenko, der sich den Einzug ins Achtelfinale verdiente.

„Natürlich tut es im Moment sehr, sehr weh. Das ist jetzt sehr bitter“, sagte Dang: „Es war ein Match auf Augenhöhe. Ich habe zwar 3:1 geführt, aber es waren alles umkämpfte Sätze und ein Spiel auf Messers Schneide.“ Er habe am Ende „verdient verloren“, sagte er: „Das muss ich anerkennen.“ Der Fokus liege jetzt voll auf dem noch folgenden Mannschaftswettbewerb.

Sein Auftaktmatch hatte der Weltranglisten-Elfte Dang noch mit 4:1 gegen den Portugiesen Tiago Apolonia gewonnen. Damit ist aus deutscher Sicht nur noch der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov im Turnier. Der 35-Jährige kämpft am Dienstagvormittag um den Einzug in die Runde der besten 16.