Eine Reihe von Topspielern hat Tischtennis-Profi Benedikt Duda in diesem Herbst schon geschlagen. Der Zweite der Weltrangliste war für den Zweiten der EM in Frankfurt aber zu stark.

Frankfurt/Main - Vize-Europameister Benedikt Duda hat eine weitere Überraschung in diesem Tischtennis-Herbst verpasst. Beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main verlor der deutsche Nationalspieler im Achtelfinale in 0:3 Sätzen gegen den Weltranglisten-Zweiten Lin Shidong aus China.

Außenseiter Ricardo Walther ist damit der einzige von fünf gestarteten deutsche Spielern, der am Freitag im Viertelfinale noch dabei ist. Der Wildcard-Inhaber trifft dann auf den Schweden Anton Källberg vom deutschen Meister Borussia Düsseldorf (19.10 Uhr/Dyn).

Der 30 Jahre alte Duda hatte im Oktober überraschend das EM-Endspiel in Linz erreicht. Beim darauffolgenden WTT-Turnier in Montpellier schlug er nacheinander die beiden chinesischen Mannschafts-Weltmeister Lin Gaoyuan und Liang Jingkun.