Turnier in London

London - Der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen und Titelverteidiger Michael Smith haben bei der WM in London die nächsten Siege eingefahren. Beim deutlichen 4:0 ließ Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, seinem Landsmann Richard Veenstra überhaupt keine Chance.

Direkt den ersten Match-Dart auf die Doppel-5 nutzte van Gerwen, der 2014, 2017 und 2019 das Turnier im Alexandra Palace gewonnen hatte. Smith besiegte im Anschluss den Letten Madars Razma mit 4:1.

Ab dem Achtelfinale könnten deutlich schwierigere Prüfungen auf van Gerwen warten. Englands Mitfavorit Stephen Bunting, der am Donnerstag (13.30 Uhr) gegen Florian Hempel gefordert ist, ist potenzieller Gegner in der Runde der besten 16. „Bringt mir Bunting. Wenn man den Titel will, muss man jeden schlagen“, sagte van Gerwen auf der Bühne im TV-Interview.

Im Halbfinale könnte es für den Niederländer gegen den Topfavoriten Luke Humphries aus England gehen. Van Gerwen gegen Humphries wird als das vorgezogene Endspiel in London gehandelt. Smith verlor zwar Satz eins gegen Außenseiter Razma, steigerte sich dann aber deutlich und gewann klar. Andere Favoriten wie Peter Wright (Schottland) oder Nathan Aspinall (England) sind vor Weihnachten bereits ausgeschieden.