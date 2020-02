Antholz(dpa) - Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz steht am Mittwoch das Einzelrennen der Männer auf dem Programm. Der Klassiker über 20 Kilometer startet um 14.15 Uhr. ARD und Eurosport übertragen.

Titelverteidiger: Arnd Peiffer Olympiasieger: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Deutsche Starter: Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Johannes Kühn

Deutsche Chancen: Im längsten und schwersten aller Biathlonrennen haben es die Deutschen in dieser Saison noch nicht auf das Podium geschafft. In den bisherigen zwei Einzelrennen sorgte Philipp Nawrath bei der WM-Generalprobe in Pokljuka als Vierter mit Abstand für das beste Ergebnis. Doch der 27-Jährige hat in der Südtirol-Arena mit dem schwierigen Schießstand noch keine Wettkampfkilometer absolviert.

Titelverteidiger Arnd Peiffer sieht sich als Außenseiter, wenngleich der 32-Jährige bei der WM mit Platz sieben im Sprint und Rang fünf in der Verfolgung bester Deutscher war. Peiffer setzte nur einen seiner insgesamt 30 Schüsse daneben. "Ihm muss man immer was zutrauen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner.

Anders sieht es bei Ex-Sprintweltmeister Benedikt Doll aus. Der mit großen Ambitionen gestartet Schwarzwälder kam bisher überhaupt nicht zurecht und enttäuschte komplett. Drei Fehler im Sprint und gleich sieben im Jagdrennen stehen zu Buche. "Mir fehlt ein bisschen die Leichtigkeit, es macht gerade keinen Spaß. Die Voraussetzungen auf dem Papier sind schlecht", sagte Doll zuletzt sichtlich deprimiert.

Für eine Überraschung könnte WM-Debütant Philipp Horn sorgen. Favoriten sind Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und der Franzose Martin Fourcade.

