La Punt - Das spanische Top-Talent Juan Ayuso hat einen weiteren großen Erfolg im Radsport eingefahren.

Der 20-Jährige aus Barcelona, Teamkollege von Superstar Tadej Pogacar, gewann in beeindruckender Manier die Bergetappe der Tour de Suisse über 211 Kilometer und drei schweren Pässen von Fiesch nach La Punt im Alleingang mit fast einer Minute Vorsprung auf die Favoritengruppe. Ayuso hatte im Vorjahr im Alter von gerade einmal 19 Jahren bei seiner ersten Grand Tour auf Anhieb den dritten Gesamtrang bei der Vuelta belegt.

Ayuso auf Platz drei der Gesamtwertung

„Es war eine schwere Etappe mit vielen Anstiegen. Ich habe mich immer besser gefühlt. Zusammen mit meinem dritten Platz bei der Vuelta ist das mein größter Erfolg. Jetzt kämpfen wir um die Gesamtwertung. Es wird hart, aber ich versuche es“, sagte Ayuso, der auf den dritten Platz vorgerückt ist und nur noch 18 Sekunden hinter Mattias Skjelmose liegt. Der Däne holte sich auf der fünften Etappe das Gelbe Trikot mit einem zweiten Platz bei der Kletterpartie vom Österreicher Felix Gall zurück, der nun acht Sekunden zurück Zweiter ist.

Der belgische Weltmeister Remco Evenepoel verlor indes weiter Zeit und liegt nun in der Gesamtwertung 46 Sekunden zurück auf Platz vier. Bester Deutscher war am Donnerstag der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann mit 4:49 Minuten Rückstand auf Platz 22. In der Gesamtwertung liegt der gebürtige Berliner damit auf Rang 16.

Am Freitag dürfen auf der sechsten Etappe über 215,3 Kilometer von La Punt nach Oberwil-Lieli die Sprinter auf ihre Chance hoffen, wenn das Finale über weitgehend flaches Terrain verläuft.