Tour-Triumph an den Weinreben: Izagirre siegt im Beaujolais

Belleville-en-Beaujolais - Außenseiter Ion Izagirre hat die zwölfte Etappe der 110. Tour de France im bekannten Weinbaugebiet Beaujolais gewonnen. Der 34-jährige Spanier siegte in Belleville-en-Beaujolais als Solist vor dem Franzosen Mathieu Burgaudeau und dem US-Amerikaner Matteo Jorgenson.

Izagirre hatte etwa 30 Kilometer vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe heraus attackiert und feierte seinen zweiten Tour-Etappensieg nach 2016.

Am Freitag geht es in Richtung Alpen. Bei der schweren Bergankunft auf dem Grand Colombier wird das nächste Kapitel des Duells von Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar erwartet. Die Franzosen werden an ihrem Nationalfeiertag auf einen einheimischen Sieger hoffen.