Garmisch-Partenkirchen - Die tschechische Skirennfahrerin Tereza Nova hat bei ihrem Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen eine schwere Kopfverletzung erlitten. Sie wird im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut.

Die 26-Jährige war nach dem Unfall im Abfahrts-Training am Freitag per Hubschrauber geborgen worden. Sie werde in einer Klinik in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen detaillierten Untersuchungen unterzogen, hatte der tschechische Verband daraufhin zunächst mitgeteilt.

Auf der Kandahar-Piste finden dieses Wochenende die letzten Speed-Rennen der Frauen vor der WM im österreichischen Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) statt. Der Abfahrt am Samstag folgt noch ein Super-G am Sonntag.