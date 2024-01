Das bittere Aus in Melbourne muss Alexander Zverev erst einmal verdauen. Trotz einer Erkältung will er aber schon nächste Woche wieder spielen.

Trotz Erkältung: Zverev will in Ungarn Davis Cup spielen

Will in der kommenden Woche im Davis Cup spielen: Alexander Zverev.

Melbourne - Trotz seines bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open und einer Erkältung will Alexander Zverev in der kommenden Woche für Deutschland im Davis Cup spielen. „Ich gehe davon aus, dass ich in Ungarn sein werde“, sagte Zverev in Melbourne. „Für mich ist das jetzt keine Frage“, sage der Tennis-Olympiasieger.

Zverev hatte zuvor nach 4:18 Stunden in fünf Sätzen mit 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 3:6 gegen den Russen Daniil Medwedew verloren und damit den Einzug ins Finale von Melbourne knapp verpasst. Danach hatte er gesagt, dass ihn eine Erkältung plage und er in der Nacht vor dem Spiel Fieber gehabt habe.

Deutschland spielt am kommenden Freitag und Samstag in Tatabánya gegen Ungarn. Neben Zverev sind Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer sowie die Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Erstrunden-Partie nominiert.