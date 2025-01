Detroit - Die beeindruckende Punkte-Serie von Leon Draisaitl in der NHL ist gerissen. Der Eishockey-Nationalspieler gewann mit seinen Edmonton Oilers zwar 4:0 bei den Boston Bruins. Dabei blieb der Stürmer aber erstmals nach zuvor 14 Partien nacheinander ohne Scorerpunkt. Dennoch führt der Kölner die Torschützenliste in der besten Liga der Welt mit 29 Toren weiter klar an. Die Oilers festigten zudem ihren Platz in der Spitzengruppe der Pacific Division.

Ein deutsches NHL-Duell im Osten hat indes Moritz Seider gegen Tim Stützle gewonnen. Seiders Detroit Red Wings setzten sich gegen die Ottawa Senators mit 3:2 nach Verlängerung durch und feierten den fünften Sieg nacheinander. In der Atlantic Division rückten die Red Wings bis auf einen Punkt an die zuletzt schwächelnden Senators ran. Ottawa-Stürmer Stützle bereitete das zwischenzeitliche 2:1 vor - doch in der Overtime jubelten die Hausherren.