US Open

New York - Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Stefanos Tsitsipas ist bei den US Open überraschend bereits in der zweiten Runde gescheitert.

Der 25 Jahre alte Grieche unterlag dem Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker in 4:04 Stunden mit 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Auch eine 5:3-Führung im vierten Satz konnte der Weltranglistensiebte Tsitsipas nicht nutzen.

„Ich habe mich vom ersten Satz an gut gefühlt“, sagte Stricker. „Mehr als vier Stunden, das war ein harter Kampf, ich bin jetzt einfach super glücklich. Ich bin relativ sprachlos.“ Für den 20-Jährigen ist es der erste Einzug in eine dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Der Weltranglisten-128. wird vom früheren deutschen Profi Dieter Kindlmann trainiert.