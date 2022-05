Tunesierin Ons Jabeur gewinnt Turnier in Madrid

Ons Jabeur hat den Titel in Madrid gewonnen.

Madrid - Die Tunesierin Ons Jabeur hat das Tennis-Turnier in Madrid gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich im Finale gegen Jessica Pegula aus den USA mit 7:5, 0:6, 6:2 durch und feierte damit den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere.

Jabeur ist die erste Spielerin aus einem arabischen Land, die ein Turnier der WTA-1000-Kategorie gewinnen konnte. Die Tunesierin spielte sich damit auch in den Favoritenkreis für die French Open in Paris. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 22. Mai.