Singapur - Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat beim Grand-Smash-Turnier in Singapur für eine große Überraschung gesorgt. Der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken besiegte am Dienstag in der zweiten Runde den Olympiasieger und dreimaligen Einzel-Weltmeister Ma Long aus China in 3:2 Sätzen.

Die Grand-Smash-Turniere sind für den Tischtennis-Sport, was die vier Grand Slams im Tennis sind. Sie wurden erst 2021 eingeführt. Der 35 Jahre alte Ma Long gilt als bester Spieler der Geschichte.