UEFA-Präsident wendet sich mit Mitleidsbekundung an Israel

Nyon - Nach den Terrorangriffen der Hamas hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sein Mitgefühl gegenüber Shino Moshe Zuares, dem Präsidenten des israelischen Fußballverbandes, ausgesprochen.

„Im Namen der UEFA und der europäischen Fußballgemeinschaft schreibe ich Ihnen, um unsere tiefste Trauer über die Gewalttaten auszudrücken“, schrieb der Chef der Europäischen Fußball-Union in einem Brief, den die Deutsche Presse-Agentur einsehen konnte.

„Mein Mitgefühl gilt allen Opfern und ihren Familien in diesen schweren Zeiten“, schrieb Čeferin weiter. „Es ist eine unfassbare Tragödie, der Schmerz und die Trauer sind tiefgreifend und bewegend für die gesamte Fußballgemeinschaft.“

Nachdem bereits mehrere Spiele israelischer Mannschaften von der UEFA verschoben wurden, äußert sich der Verband damit zum ersten Mal direkt auch inhaltlich zu den Geschehnissen.

Terroristen hatten am vergangenen Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas Massaker mit mehr als 1200 Toten in israelischen Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Rund 150 Menschen wurden in den Küstenstreifen verschleppt und werden dort als Geiseln festgehalten.

Israel reagiert seit den Massakern mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dabei wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 1200 Menschen getötet und rund 5800 weitere verletzt.