Monaco - Das ukrainische Leichtathletik-Team absolviert in der Slowakei ab dieser Woche seine finale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Budapest.

Ermöglicht wird das Trainingslager in Banska Bystrica für 40 Sportlerinnen und Sportler sowie Offizielle mit der Unterstützung aus dem Ukraine-Fonds des Weltverbandes und dem Solidaritätsfonds des Internationalen Olympischen Komitees.

„Wir wissen, wie wichtig und inspirierend die ukrainischen Athleten in dieser schrecklichen Zeit für ihr Land sind, und wir wollen ihnen jede Möglichkeit geben, an Wettkämpfen teilzunehmen und Höchstleistungen zu erbringen, trotz der großen Not, die dieser schreckliche Krieg über sie und ihre Städte bringt“, erklärte Weltverbandspräsident Sebastian Coe in einer Mitteilung von World Athletics. „Sie haben so viel verloren, und das Mindeste, was wir machen können, ist, ihnen zu helfen, ihre sportlichen Träume am Leben zu erhalten.“

World Athletics hat als Konsequenz des Angriffskrieges russische Athletinnen und Athleten von der WM vom 19. bis 27. August und anderen internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. An dieser Haltung habe sich nichts geändert, betonte Coe in dieser Woche in einer Medienrunde.

Der Weltverband und das Olympische und Paralympische Komitee der USA hatten ein ähnliches Programm für das ukrainische Team bereits vor der Leichtathletik-WM 2022 in Eugene/USA finanziert. Dort hatten Jaroslawa Mahutschich und Andrij Prozenko im Hochsprung Silber beziehungsweise Bronze gewonnen.

Als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands hat World Athletics im vergangenen Jahr seinen Ukraine-Fonds mit mehr als 220.000 US-Dollar ausgestattet. Für 2023 wurde weitere 190.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt.