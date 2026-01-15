Melbourne - Alexander Zverev hat bei den Australian Open ein unangenehmes Auftaktlos erwischt. Der Vorjahresfinalist trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Gabriel Diallo, immerhin die Nummer 41 der Tennis-Welt. Es ist das erste Duell zwischen den beiden. Danach könnte auf den an Nummer drei gesetzten Zverev der Australier Alexei Popyrin warten.

Zverev wurde in die Turnierhälfte mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz gelost. Auf den Spanier könnte der Weltranglisten-Dritte also in einem möglichen Halbfinale treffen. In der unteren Turnierhälfte befinden sich Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien und der Serbe Novak Djokovic.

Lys vor interessanter Aufgabe

Nicht leicht wird der Start ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auch für Eva Lys. Die deutsche Nummer eins, die im vergangenen Jahr als sogenannte Lucky Loserin bis ins Achtelfinale kam, spielt in der ersten Runde gegen Sorana Cirstea aus Rumänien. Danach könnte es zu einem Duell mit der einstigen Weltranglisten-Ersten und zweimaligen Melbourne-Siegerin Naomi Osaka aus Japan kommen.

Die Australian Open beginnen an diesem Sonntag. Neben Zverev und Lys sind bislang sechs weitere deutsche Tennisprofis qualifiziert. Bei den Männern spielt Yannick Hanfmann gegen einen Qualifikanten, Daniel Altmaier gegen Marin Cilic und Jan-Lennard Struff gegen Vit Kopriva. Bei den Frauen kommt es in der ersten Runde noch zu den Duellen Tatjana Maria gegen Petra Marcinko, Ella Seidel gegen Oxana Selechmetjewa und Laura Siegemund gegen Liudmila Samsonova.