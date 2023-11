San Francisco - Sein Trainer Steve Kerr hat Basketball-Profi Draymond Green für dessen Schwitzkasten-Aktion mit deutlichen Worten gerügt.

„Er muss einen Weg finden, die Grenze nicht zu überschreiten. Ich spreche nicht über technische Fouls oder einen Rauswurf. Ich spreche über Taten der körperlichen Gewalt. Das ist unentschuldbar“, sagte der Coach der Golden State Warriors am Donnerstagabend (Ortszeit). Die Warriors verloren ihr Spiel mit 109:128 gegen die Oklahoma City Thunder.

Der 33 Jahre alte Green nahm Rudy Gobert von den Minnesota Timberwolves am Dienstag mit hoher Intensität in den Schwitzkasten und wurde dafür des Feldes verwiesen. Die nordamerikanische Profiliga NBA sperrte ihn für fünf Spiele. „Er ist zu weit gegangen. Das war falsch, er weiß das. Die Sperre von fünf Spielen ist verdient“, sagte Kerr.

Bei der 101:104-Niederlage der Warriors am Dienstagabend waren Green, Klay Thompson und Jaden McDaniels noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. McDaniels' Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden und beim Stand von 0:0 die Rangelei zwischen den beiden Teams ausgelöst. Green ist bereits zum 19. Mal in seiner Karriere des Feldes verwiesen worden - und damit mehr als doppelt so häufig wie jeder andere aktive NBA-Profi. „Er darf diese Grenze nicht überschreiten“, wiederholte Coach Kerr, der weitere Unterstützung vonseiten des Clubs für den Heißsporn versprach.