Sommerspiele in Paris

Berlin - Die deutschen Basketballerinnen können bei den Olympischen Spielen möglicherweise eine neue Aufbauspielerin einsetzen.

Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und der „Bild“ hat sich die 28 Jahre alte Amerikanerin Alexis Peterson für Deutschland entschieden. Die Basketballerin gehöre nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu einer Gruppe von elf Athleten, die sich für einen Nationenwechsel entschieden haben.

Die aus Columbus im Bundesstaat Ohio stammende Peterson habe sowohl die Zustimmung von allen beteiligten Verbänden als auch die deutsche Staatsbürgerschaft neben der amerikanischen erhalten, hieß es. Peterson soll nicht nur bei Olympia in Paris im deutschen Team spielen, sondern auch bei der EM 2025 (Vorrunde in Hamburg) sowie bei der WM 2026 in Berlin die Basketballerinnen führen.

Für die Frauen-Nationalmannschaft ist es die erste Olympia-Teilnahme ihrer Geschichte. In Gruppe C trifft das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis (52) auf Topfavorit USA, Japan und Belgien.