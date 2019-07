Die deutschen Reiterinnen dominieren die Dressur, vor allem das Geburtstagskind. Bei den Springreitern feierte einen US-Amerikaner in einem spannenden Finale den CHIO-Sieg.

Aachen (dpa) - Dressurkönigin Isabell Werth hatte schon längst mit Champagner ihren Geburtstag und ihren nächsten Sieg gefeiert, als Kent Farrington beim CHIO-Höhepunkt Daniel Deußer knapp schlug.

Der 37 Jahre alte Springreiter aus Hessen war im Stechen des Großen Preises von Aachen mit Tobago einen Tick zu langsam. So gewann der 38-jährige US-Amerikaner im Sattel von Gazelle mit 0,37 Sekunden Vorsprung vor Deußer. "Mein Pferd wollte im Stechen erst nicht so richtig loslaufen", schilderte Deußer: "Ich hatte trotzdem erst gedacht, dass es reichen könnte." Mit dem zweiten Platz beim größten Turnier der Welt sei er "dennoch superglücklich".

Für das zweitbeste Ergebnis der Gastgeber sorgte Simone Blum. Die 30 Jahre alte Weltmeisterin aus dem bayerischen Zolling kassierte in der dritten Runde des Turnier-Höhepunktes einen Abwurf und musste sich mit Platz vier zufrieden geben. Der abschließende Höhepunkt des weltweit größten Turniers gilt als prestigeträchtigste Prüfung des Pferdesports und ist einer Million Euro dotiert.

Überraschend stark war Sven Schlüsselburg. Der 37 Jahre alte CHIO-Debütant aus Ilsfeld schaffte mit Bud Spencer zwei Runden ohne Abwurf, kassierte lediglich zwei Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung. "Ich kann es selber nicht glauben, ich bin glücklich und dankbar", kommentierte der Aachen-Neuling seinen achten Platz: "Ich hatte ein super Gefühl und konnte locker reiten."

Vorjahressieger Marcus Ehning hatte schon nach der ersten Runde keine Chance auf eine Wiederholung des Erfolges. Am letzten Hindernis kassierte der bis dahin fehlerfreie 45-Jährige aus Borken mit Funky Fred einen Abwurf. "Der letzte Sprung ist mir diese Woche nicht hold", kommentierte Ehning - denn im Preis von Europa und im Nationenpreis war ihm das gleiche Malheur kurz vor dem Ziel passiert. "Ich bin mit der Woche trotzdem nicht unzufrieden."

Ehning war nicht der einzige Deutsche, der am letzten Sprung scheiterte. Auch Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo und Hendrik Sosath (Lemwerder) mit Lady Lordana scheiterten an derselben Stelle. "So ein Scheiß", kommentierte Ahlmann: "Ich hatte so einen Schwung drauf und hätte umschalten müssen."

"Das kriegt man natürlich mit", sagte Blum über die schwierigste Stelle im Parcours, die sie meisterte: "Da passt man dann natürlich besonders auf. Aber es war von vornherein klar, dass das ein gefährlicher Sprung ist."

Drei Stunden vor Beginn des wichtigsten Springens gab es in Aachen eine Siegehrung, wie sie selbst die erfolgreichste Reiterin der Welt noch nicht erlebt hat. 6000 Zuschauer stimmten nach dem erneuten Triumph von Isabell Werth "Happy Birthday" für sie an und gratulierten so zum 50. Geburtstag. Gerührt und mit feuchten Augen lauschte die Rekordreiterin dem Ständchen und sagte anschließend: "Das ist ein tolles Gefühl - danke. Sie haben mir einen großartigen Geburtstag bereitet."

Die Seriensiegerin behielt auch an ihrem Ehrentag die Nerven und gewann zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis von Aachen. Für die Kür mit der Stute Bella Rose erhielt Werth 90,450 Prozent und hielt Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime (89,660) knapp auf Distanz. "Doro hat gut vorgelegt", kommentierte die Siegerin: "Da musste ich Gas geben."

Wie Schneider mit Showtime ritt auch Werth zu einem Rekordwert mit ihrem Pferd. "Meistens sind das die beste Prüfungen, in denen man sich gegenseitig puscht", kommentierte die sechsmalige Olympiasiegerin das bisher beste Kür-Ergebnis mit ihrer Stute. "Großartig, dass das so auf den Punkt geklappt hat: Zum Geburtstag, das war das i-Tüpfelchen."

Werth hatte die Dressur bereits an den Vortagen dominiert. Sie führte das deutsche Dressur-Quartett in Aachen zum überlegenen Sieg im Nationenpreis vor Dänemark und dem US-Team. Und sie gewann in der Einzelwertung auch den Grand Prix und den Special.

CHIO

Grand Slam