Nottingham - Darts-Star Michael van Gerwen ist in der prestigeträchtigen Premier League doch noch schlagbar. Nach der zuvor unerreichten Serie von drei aufeinanderfolgenden Tagessiegen musste „Mighty Mike“ in Nottingham eine deutliche 0:6-Pleite gegen Englands Chris Dobey hinnehmen.

„Es sollte nicht sein heute Abend, ich habe einige Chancen liegenlassen“, teilte van Gerwen im Anschluss mit. Der vierte Turniersieg am Stück, den van Gerwen vorab bereits als „phänomenal“ eingestuft hatte, gelang nicht.

Stattdessen setzte sich der walisische Ex-Weltmeister Gerwyn Price nach drei 6:4-Erfolgen über Landsmann Jonny Clayton, Belgiens Dimitri van den Bergh sowie van-Gerwen-Besieger Dobey durch. „Ich habe in den vergangenen Wochen gut gespielt, aber wurde immer wieder von anderen Spielern übertrumpft“, sagte Price. Meistens war allen voran an van Gerwen kein Vorbeikommen. Nach der nächsten Station in Newcastle am kommenden Donnerstag steht am 30. März bereits das Gastspiel in Berlin an.