Sunrise (dpa) – - Die Vegas Golden Knights stehen kurz vor dem Gewinn ihrer ersten Meisterschaft in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL.

Das Team aus Las Vegas gewann das vierte Finalspiel um den Stanley Cup bei den Florida Panthers am Samstag (Ortszeit) mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Damit führen die Golden Knights in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 nach Siegen und benötigen nur noch einen Erfolg für den Titel. Das fünfte Spiel wird in der Nacht zum Mittwoch in Las Vegas stattfinden.

In den Schlusssekunden hatten die Panthers mehrfach die Chance, die Partie auszugleichen und in die Verlängerung zu schicken. Kurz nach der Schlusssirene kam es zu einer Schlägerei, daraufhin wurden sechs Strafen ausgesprochen.

„Kampf bis zur letzten Sekunde“

„Das war offensichtlich ein Kampf bis zur letzten Sekunde“, sagte Golden-Knights-Stürmer Nicolas Roy. „Sie sind zurückgekommen. Wir wussten, dass sie das tun, weil sie das schon die ganze Serie über getan haben.“ So hatten die Panthers die dritte Begegnung nach einem Rückstand noch in der Verlängerung für sich entschieden.

Die Golden Knights gingen Mitte des zweiten Drittels mit 3:0 in Führung. Nach zwei Toren von Chandler Stephenson erhöhte William Karlsson für die Gäste. Nach einem Treffer von Brandon Montour Ende des mittleren Abschnitts besorgte Aleksander Barkov Anfang des Schlussdrittels den 2:3-Anschlusstreffer für die Panthers – doch drehen konnten die Gastgeber die Partie nicht mehr.