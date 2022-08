Venus Williams verliert Erstrundenspiel in Washington

Washington - Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams hat ihr erstes Einzelspiel seit fast einem Jahr verloren.

Zum Auftakt des WTA-Tennisturniers in Washington unterlag die 42 Jahre alte US-Amerikanerin in ihrem Erstrundenspiel der Kanadierin Rebecca Marino mit 4:6, 6:1, 6:4. Zuletzt hatte die Schwester von Serena Williams am 23. August 2021 ein Einzel in Chicago gespielt, wo sie gegen die Taiwanesin Su-Wei Hseih verlor.