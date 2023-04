Jerez - Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez wird auf einen Start bei seinem Heimrennen im spanischen Jerez am kommenden Wochenende verzichten.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass seine Verletzung zwar gut voranschreite, der gebrochene Mittelhandknochen aber noch nicht vollständig verheilt und das Risiko daher noch zu groß sei, sagte der 30-Jährige in einer Mitteilung seines Teams. Er strebe an, beim übernächsten MotoGP-Rennen im französischen Le Mans am 14. Mai wieder dabei zu sein.

Bradl geht mit Wildcard an den Start

In Jerez wird Marquez von seinem 23 Jahre alten Landsmann Iker Lecuona vertreten, der normalerweise in der Superbike-WM fährt. Der Augsburger Stefan Bradl, der Marquez' Werks-Honda beim vergangenen MotoGP-Rennen in Austin (USA) übernommen hatte, geht beim Großen Preis von Spanien mit einer Wildcard an den Start. Marquez hatte sich seine Verletzung bei einem Sturz beim Saisonauftakt in Portugal vor einem Monat zugezogen und war daraufhin operiert worden.