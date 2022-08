Verstappen fährt Trainingsbestzeit in Spa

Spa-Francorchamps - Weltmeister Max Verstappen ist im Training zum Formel-1-Rennen in Belgien die schnellste Runde des Tages gefahren.

Der niederländische Red-Bull-Pilot distanzierte in Spa-Francorchamps den WM-Zweiten Charles Leclerc im Ferrari um mehr als acht Zehntelsekunden. Dritter in den Ardennen wurde Lando Norris im McLaren. Alle drei Fahrer müssen sich beim Start des Rennens am Sonntag aber hinten anstellen, weil an ihren Autos regelwidrig Motoren-Bauteile getauscht wurden.

Startplatzstrafen erhalten auch Haas-Pilot Mick Schumacher, Esteban Ocon von Alpine und Valtteri Bottas von Alfa Romeo. Schumacher wurde trotz eines Pakets von Neuerungen an seinem Rennwagen im Training Letzter. Sebastian Vettel belegte im Aston Martin den 15. Platz. In der WM-Gesamtwertung führt Titelverteidiger Verstappen bereits mit 80 Punkten Vorsprung auf Leclerc.