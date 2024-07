Für den Weltmeister wird es doppelt schwer. Max Verstappen startet hinter dem starken McLaren-Duo in den Großen Preis von Ungarn.

Formel 1 in Ungarn

Max Verstappen musste alles geben in der Ungarn-Qualifikation.

Budapest - Max Verstappen muss im Kampf um den Sieg beim Großen Preis von Ungarn am McLaren-Duo vorbei. Der niederländische Formel-1-Spitzenreiter startet an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) nur von Platz drei. Er musste sich im Red Bull in der Qualifikation sowohl Lando Norris aus Großbritannien als auch dessen australischem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben.

Für Norris geht es im vorletzten Rennen vor der Sommerpause auch darum, den 84 Punkte-Rückstand auf Verstappen zu verkleinern.

Auf Hilfe seines Teamkollegen kann der dreimalige Weltmeister auch auf dem Hungaroring indes nicht setzen. Der ohnehin schwächelnde Sergio Pérez war nach einem Unfall in der K.o.-Ausscheidung ohne Fremdeinwirkung nur 16. geworden. Der Deutsche Nico Hülkenberg hatte die Top Ten im Haas nur knapp verpasst.