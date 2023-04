Schnellster im Training in Melbourne: Max Verstappen.

Melbourne - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist im letzten Training vor dem Großen Preis von Australien die schnellste Runde gefahren.

Der 25 Jahre alte Niederländer lenkte seinen Red Bull am Samstag in 1:17,565 Minuten um den Kurs in Melbourne und landete knapp zwei Zehntelsekunden vor Ex-Champion Fernando Alonso im Aston Martin.

Hinter dem Spanier wurde der Franzose Esteban Ocon im Alpine-Rennwagen Dritter. Nico Hülkenberg musste sich kurz vor der folgenden Qualifikation im Haas-Rennwagen mit Rang elf begnügen.

Vor dem dritten Saisonlauf im Albert Park am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) führt Titelverteidiger Verstappen in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Beide konnten bislang jeweils einen Grand Prix für sich entscheiden. Dritter ist Alonso, Hülkenberg wartet noch auf seinen ersten WM-Zähler des Jahres.