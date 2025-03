Melbourne - Max Verstappen wagt unmittelbar vor dem Saisonstart der Formel 1 keine Prognose. Sicher ist sich der viermalige Weltmeister von Red Bull aber in einer Sache vor dem Auftakt in Australien: „Ich weiß, dass wir im Moment nicht die Schnellsten sind.“ Der 27-Jährige, der vor zehn Jahren in Melbourne sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gefeiert hat, betonte: „Wir müssen Geduld haben.“

Verstappen kann in diesem Jahr zum fünften Mal nacheinander die WM gewinnen, er würde damit zu den drei erfolgreichsten Piloten der Formel 1 aufschließen. Jeweils sieben Titel holten Michael Schumacher und der mit 40 Jahren nun für Ferrari weiter aktive Lewis Hamilton. Fünfmal triumphierte einst der Argentinier Juan Manuel Fangio.

Gelingt der erste Heimsieg für einen Australier

In welcher Form sich seine neuer RB21 befindet, fragte sich Verstappen demonstrativ auch selbst. Eine Antwort blieb der zwar gut gelaunte, aber auch nicht unbedingt allzu auskunftsfreudige Niederländer schuldig. „Ich weiß es nicht“, sagte er stattdessen bei der offiziellen Pressekonferenz. In der Formel 1 könnten sich viele Dinge aber sehr schnell ändern.

Als Favoriten werden von vielen die beiden McLaren gehandelt. Im vergangenen Jahr hatte sich Verstappen im Fahrerklassement vor allem dank einer starken ersten Hälfte noch durchgesetzt, Lando Norris von McLaren hatte Platz zwei belegt. Zusammen mit Oscar Piastri, der an diesem Sonntag (05.00 Uhr MEZ/Sky) als erste Australier den Heim-Grand-Prix gewinnen will, hatten die beiden aber dem britischen Traditionsteam den Titel in der Konstrukteurswertung beschert.