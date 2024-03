Dschidda - Weltmeister Max Verstappen ist zur Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gerast. Der Red-Bull-Pilot drehte in 1:29,659 Minuten die schnellste Runde auf dem Dschidda Corniche Circuit. Verstappen zeigte sich nach seinem Sieg beim ersten Grand Prix des Jahres am vergangenen Wochenende in Bahrain also weiter unbeeindruckt von der Affäre um seinen Teamchef Christian Horner.

Der Niederländer, der sich zwischenzeitlich über den Motor beschwerte, verwies Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso mit einem Vorsprung von 0,186 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der 0,209 Sekunden langsamer war. Nico Hülkenberg kam im Haas nicht über den 19. und damit vorletzten Rang hinaus. Ihm fehlten satte 1,752 Sekunden auf den Spitzenreiter.

Eine Mitarbeiterin hatte Horner unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Eine vom Mutterkonzern Red Bull angestrengte Untersuchung des Falls führte dann zur Abweisung der Beschwerde. Durch das anschließende Auftauchen pikanter E-Mails hat die Angelegenheit erneut Fahrt aufgenommen.