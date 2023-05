Monaco - Max Verstappen ist von seiner eigenen Dominanz und Erfolgsbilanz überrascht und auch beeindruckt. Mit seinem Triumph beim Formel-1-Klassiker in Monaco überholte der 25 Jahre alte Niederländer nun Sebastian Vettel mit den meisten Grand-Prix-Siegen in einem Red Bull. Es war sein 39., Vettel hatte in seiner Zeit beim österreichischen Team 38 Mal gewonnen.

„Wenn du ein gutes Auto eine Zeit lang hast, kannst du diese Rekorde brechen“, betonte Verstappen nach seiner Siegfahrt unter schwierigsten Bedingungen nach einsetzendem Regen im Fürstentum. „Es ist großartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einer Position in meiner Karriere sein würde.“

Es war sein zweiter Sieg nach 2021 auf dem engen Stadtkurs in seiner Wahlheimat, zum ersten Mal holte er dort aber auch die Pole Position. „Max war unter allen Bedingungen - trocken, halbtrocken, extrem Wasser - immer Herr der Lage, hat das Tempo souverän kontrolliert. Eine unglaubliche Leistung“, kommentierte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko bei Sky das Wochenende seines Star-Piloten.

Verstappen erneut Favorit auf WM-Titel

Dass Verstappen nach den Titeln 2021 und 2022 in diesem Jahr nicht die WM gewinnt, ist schwer bis gar nicht vorstellbar. Er siegte in vier der sechs bisherigen Grand Prix, er führt vor seinem Teamkollegen Sergio Perez im WM-Klassement mit 39 Punkten und vor dem ebenfalls zweimaligen Champion Fernando Alonso mit 51 Zählern. Der 41 Jahre alte Spanier kam eine Woche vor seinem Heimrennen bei Barcelona auf den zweiten Platz. Es war sein fünfter Podestplatz in diesem Jahr, ein Sieg sprang allerdings noch nicht heraus. Die anderen beiden Rennen hatte Perez gewonnen.

In allen Saisons, an die er sich so zurückerinnere in den 2000er und 2010er Jahren, hätte er die WM angeführt mit Leistungen wie in diesem Jahr. „Aber jetzt gibt es Red Bull. Und Max dominiert jedes Rennen. Selbst mit einem großartigen Ergebnis musst du dich hinter ihnen anstellen, in jedem Rennen“, sagte Alonso. Nebenbei hatte Verstappen bei seinem Start-Ziel-Sieg auch seine 2000. Führungsrunde absolviert. „Als ich aufgewachsen bin, wollte ich Formel 1 Fahrer werden. Und diese Rennen zu gewinnen, ist fantastisch. Es ist schöner, als ich es mir jemals hätte vorstellen können“, betonte er.