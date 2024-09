US-Nationalspieler Johnny Gaudreau starb am 29. August bei einem Verkehrsunfall.

Media - Unter großer Anteilnahme sind der bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte Eishockeyprofi Johnny Gaudreau und sein Bruder beigesetzt worden. Zu der Trauerfeier nahe der US-Metropole Pennsylvania kamen neben den Familienangehörigen zahlreiche Profis und auch Gary Bettman, der Chef der nordamerikanischen Liga NHL.

Der 31 Jahre alte US-Nationalspieler Gaudreau und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Matthew waren am 29. August bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat New Jersey ums Leben gekommen. Beide waren auf Fahrrädern unterwegs, als sie von einem Auto angefahren und tödlich verletzt wurden. Der Fahrer steht unter dem Verdacht, alkoholisiert gewesen zu sein. Die Brüder hatten am Tag darauf eigentlich die Hochzeit ihrer Schwester feiern wollen.

Der unter dem Spitznamen „Johnny Hockey“ bekannte Gaudreau spielte in der NHL zunächst neun Jahre für die Calgary Flames und stand vor seiner dritten Saison mit den Columbus Blue Jackets. Er sammelte in seinen 644 Spielen 642 Scorerpunkte durch Tore und Vorlagen. Bei der vergangenen WM in Tschechien erzielte er beim 6:1-Sieg der US-Teams gegen die deutsche Auswahl das Tor zum 3:0.