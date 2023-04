Vier Matchbälle abgewehrt: Tennisprofi Rune siegt in München

Holger Rune gewinnt in München.

München - Tennis-Profi Holger Rune hat seinen Titel beim Münchner ATP-Turnier nach der Abwehr von vier Matchbällen verteidigt und einen Monat vor den French Open das nächste Ausrufezeichen auf Sand gesetzt.

In einer Neuauflage des Vorjahresfinals setzte sich der 19 Jahre alte Däne am Sonntag in einem wahren Sandplatz-Krimi 6:4, 1:6, 7:6 (7:3) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch und feierte den vierten Turniersieg seiner Karriere. Im Entscheidungssatz hatte Rune beim Stand von 2:5 und 5:6 jeweils zwei Matchbälle abgewehrt, bevor er schließlich nach 2:52 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte.

Eine Woche nach seiner Endspiel-Niederlage in Monte Carlo zeigte der Teenager auf dem vollbesetzten Center Court eine durchwachsene Leistung. Nach starken ersten Satz agierte Rune zunehmend passiver und leistete sich immer mehr Fehler. Im Finaldurchgang konnte der Youngster seine Vorhand nicht mehr durchziehen und ließ sich behandeln. Immer wieder fasste sich der 19-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schulter.

Dann knickte Rune bei einem Return auch noch um. Eine zweite medizinische Behandlung wurde ihm vom Oberschiedsrichter verwehrt. Van de Zandschulp ließ sich von den Problemen seines Gegners sichtlich aus der Ruhe bringen und spielte den Ball nur noch vorsichtig ins Feld. Für den Sieg erhält der Weltranglisten-Siebte Rune rund 85 000 Euro und seinen zweiten Sportwagen.