Indianapolis - Vince Carter steht kurz vor der Aufnahme in die Ruhmeshalle des Basketballs. Der inzwischen 47-Jährige spielte 22 Jahre in der NBA und damit länger als jeder andere Profi - und ein Jahr mehr als Dirk Nowitzki, der vergangenes Jahr in die sogenannte Hall of Fame aufgenommen worden war. Olympiasieger Carter steht auf einer am Freitag veröffentlichten Vorschlagsliste mit 13 weiteren Namen. Die Ergebnisse sollen am 6. April bekannt gegeben werden, teilte die Naismith Basketball Hall of Fame mit.

Carter spielte für acht NBA-Teams. Am längsten war er für die Toronto Raptors aktiv. Er wurde acht Mal ins All-Star-Team der Liga gewählt. An diesem Wochenende ist das All-Star-Spiel der NBA in Indianapolis.

Ebenfalls nominiert sind unter anderem Chauncey Billups, derzeit Trainer der Portland Trail Blazers und der fünfmalige Meister Michael Cooper, der seine ganze Karriere über für die Los Angeles Lakers spielte.