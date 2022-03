Vlhova gewinnt Riesenslalom in Are - Shiffrin Dritte

Gewann den Riesenslalom in Are: Petra Vlhova.

Are - Die slowakische Skirennfahrerin Petra Vlhova hat den vorletzten Riesenslalom des Winters gewonnen. Die 26-Jährige siegte im schwedischen Are mit mehr als einer Sekunde Vorsprung vor der zweitplatzierten Italienerin Marta Bassino.

Dritte wurde die im Gesamtweltcup weiter führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Olympiasiegerin Sara Hector schied bei ihrem Heimrennen im zweiten Lauf aus, bleibt vor dem Saisonfinale in Frankreich kommende Woche aber Führende des Riesentorlauf-Rankings. Die einzige deutsche Starterin, Marlene Schmotz, schied im ersten Durchgang aus. Am Samstag steht in Are noch ein Slalom an.