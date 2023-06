Berlin - Die querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel träumt davon, irgendwann wieder gehen zu können.

An diesem Montag jährt sich der schwere Trainingsunfall der elfmaligen Bahnrad-Weltmeisterin zum fünften Mal. Seitdem ist Vogel in vielen Bereichen aktiv, zuletzt agierte die 32-Jährige als Botschafterin beim Event „Wings for Life World run“.

„In München sind knapp 11 .00 Menschen gelaufen, 200.000 Menschen weltweit. Es ist alles so verrückt. Sie laufen alle für eine Botschaft“, sagte Vogel dem Internetportal Sport1 mit Blick auf das Motto „Walk for those who can‘t“ (Laufen für die, die es nicht können). „Ein Stück weit laufen die ja alle für mich. Für meinen Traum, dass ich irgendwann wieder gehen kann und die Querschnittslähmung irgendwann heilbar ist“, ergänzte Vogel.