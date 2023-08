Nationenliga, Heim-EM und dann auch noch Olympia-Qualifikation: Die deutschen Volleyballerinnen hetzen in diesem Sommer von Termin zu Termin. Der Trainer ist alarmiert.

Kienbaum - Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen hat vor der Heim-EM die hohe Belastung für seine Spielerinnen kritisiert.

„Man verlangt zu viel von den wichtigsten Spielern und Spielerinnen in der Welt. Es geht von Wettbewerb zu Wettbewerb ohne Pause“, sagte der Belgier der Deutschen Presse-Agentur.

„Meine Spielerinnen haben in diesem Sommer die Nations League, eine Europameisterschaft und die Olympia-Quali. Drei Highlights in vier Monaten“, sagte der 54 Jahre alte Coach. „Dazwischen brauchen sie auch mal Ferien. Denn danach spielen sie in ihrem Club und haben auch keine Ferien.“

Bei der EM spielt das deutsche Team die Vorrunde in Düsseldorf. Der Auftakt ist am Donnerstag im Castello gegen Griechenland (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV). Das Turnier wird auch in Italien, Belgien und Estland gespielt.

14 Tage bekamen die deutschen Spielerinnen nach der Nationenliga mit Flügen auf verschiedene Kontinente frei. Dadurch verkürzte sich die Vorbereitung auf die EM. „Wir wiederholen das, was schon funktioniert hat“, sagte Heynen. Schon vor der Nationenliga gab es nicht viel Zeit im Trainingslager. Am Ende schaffte die deutsche Mannschaft aber erstmals den Einzug ins Viertelfinale.