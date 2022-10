Volleyballerin Janiska beendet Karriere im Nationalteam

Frankfurt/Main - Kapitänin Jennifer Janiska (28) beendet nach zehn Jahren ihre Karriere in der Volleyball-Nationalmannschaft.

„Ich bin mit mir im Reinen und habe nach dem WM-Highlight und einem tollen, aber auch langen Sommer mit dem Team, den richtigen Zeitpunkt gefunden, an dem dieses Kapitel jetzt endet. Es fühlt sich richtig an“, sagte die Außenangreiferin vom Bundesligisten Dresdner SC einer Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zufolge. „Vor allen Dingen in den letzten Monaten ist die Überlegung gereift, Familie und Freunden mehr Zeit in meinem Leben einzuräumen.“

Mit der Nationalmannschaft wurde Janiska unter anderem 2013 Vize-Europameisterin. Bei der WM in den Niederlanden und Polen schied das Team Anfang Oktober in der Zwischenrunde aus. Insgesamt spielte Janiska zahlreiche internationale Turniere und 204 Partien für Deutschland. „Als Spielerin und Person hat sie den Volleyball und die Nationalmannschaft entscheidend mitgeprägt. Wir wünschen ihr für die anstehenden Herausforderungen im Verein viel Erfolg“, sagte DVV-Sportdirektor Christian Dünnes der Mitteilung zufolge.