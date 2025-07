Arlington - Die deutschen Volleyballerinnen stehen im Viertelfinale der Nationenliga (VNL). Schon vor den letzten beiden Vorrundenspielen kann die Auswahl von Bundestrainer Giulio Bregoli nicht mehr von einem der K.o.-Runden-Plätze verdrängt werden. In den abschließenden Spielen gegen China und die Dominikanische Republik geht es für das deutsche Team nun noch um die Setzlisten-Platzierung für die Endrunde in Lodz (Polen), die am 23. Juli beginnt.

Saison-Höhepunkt in Thailand

Für das Viertelfinale qualifizieren sich die besten sieben Teams neben Polen als Gastgeber des Finalturniers. Zum ersten und bisher einzigen Mal war Deutschland 2023 in die Runde der letzten acht gekommen.

In der Nations League bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Im Anschluss an die Final-Runde der Frauen in Polen folgt der Höhepunkt dieses Jahres. Die Weltmeisterschaft in Thailand beginnt Ende August.