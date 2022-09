Volleyballerinnen gewinnen Spiel gegen Kasachstan

Arnheim - Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang in der Gruppe C Kasachstan in Arnheim mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:21). Am Vortag hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes Bulgarien mit 3:1 bezwungen.

Weiter geht es für das deutsche Team am Donnerstag (16.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Serbien in Lodz. Die weiteren Gegner sind die USA und Kanada. Die besten vier Teams der Gruppe kommen in die zweite Runde des Turniers. Das deutsche Frauen-Team konnte bei einer WM bislang noch keine Medaille holen.