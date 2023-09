Kimberly Drewniok kehrt in die Nationalmannschaft zurück.

Frankfurt/Main (dpa) – - Die Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen wird das Olympia-Qualifikationsturnier mit Rückkehrerin Kimberly Drewniok bestreiten.

Bundestrainer Vital Heynen reaktivierte die 26 Jahre alte Diagonal-Angreiferin vom türkischen Erstligisten Sarıyer Belediyesi Istanbul, die im Mai ihren Rücktritt aus dem Auswahlteam erklärt hatte, für die sieben Spiele vom 16. bis 24. September im polnischen Lodz. Die insgesamt acht Nationen kämpfen um zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr.

In Pool C trifft die DVV-Auswahl, die bei der Europameisterschaft im August in Düsseldorf bereits im Achtelfinale gescheitert war, unter anderem auf Olympiasieger USA und den WM-Dritten Italien. „Wir gehen nicht als Favorit hin, das ist ganz klar, aber ich habe ein gutes Gefühl“, sagte Heynen, der auf eine „positive Überraschung“ durch sein Team hofft.