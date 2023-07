Suwon - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga den Einzug in das Viertelfinale geschafft.

Das Team von Trainer Vital Heynen verlor im südkoreanischen Suwon zwar sein letztes Vorrundenspiel gegen Olympiasieger USA 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25). Durch die Niederlage von Serbien gegen die Dominikanische Republik zuvor sind die Deutschen aber nicht mehr von einem der ersten acht Ränge zu verdrängen. Die Mannschaft gewann sieben von zwölf Spielen.

Die Finalrunde wird ab dem 12. Juli in Arlington (USA) ausgetragen. In den Spielen der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Die acht besten Mannschaften kommen in die Finalrunde.