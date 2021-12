Vor Ende der Zwangspause - Einführung von Trainingskadern

Toronto/New York - Nach der Corona-Zwangspause über Weihnachten soll der Spielbetrieb in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL an diesem Dienstag wieder aufgenommen werden. Das teilten die Liga und die Spielervereinigung am Sonntag (Ortszeit) mit.

Gleichzeitig wurden aber drei weitere Begegnungen verschoben, darunter auch die für den 29. Dezember angesetzte Partie der Ottawa Senators mit dem deutschen Profi Tim Stützle gegen die Boston Bruins. Das künftige Vorgehen soll unter Berücksichtigung der weiteren Testergebnisse bewertet werden.

Um auch den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können, dürfen die Clubs Leihspieler für einen sogenannten Taxi-Squad verpflichten. Durch die Einführung dieses Trainingskaders soll verhindert werden, dass Vereine in Unterzahl antreten müssen. Ebenfalls festgelegt wurden vorübergehende Anpassungen im Tarifvertrag.

Zuletzt waren alle seit dem 23. Dezember geplanten Spiele abgesagt worden. Außerdem hatte die NHL wegen der Vielzahl von Nachholspielen entschieden, keine Profis zu den Olympischen Winterspielen vom 4. bis 20. Februar in Peking abzustellen. In dieser Zeit sollen die wegen der Corona-Krise ausgefallenen Begegnungen nachgeholt werden.