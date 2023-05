Eigentlich spielt Alexander Zverev in der Woche vor einem Grand-Slam-Event keine Turniere. Doch in der aktuellen Formkrise ist alles anders.

Genf - Nach seinem frühen Aus beim Masters-1000-Turnier in Rom wird Alexander Zverev in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Genf antreten. Der Olympiasieger erhält für die Sandplatz-Veranstaltung eine Wildcard, wie die Veranstalter mitteilten.

Zverev entschied sich kurzfristig für eine Teilnahme, um vor den French Open Spielpraxis sammeln zu können. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 28. Mai in Paris. In Genf holte Zverev 2019 den Titel.

Zverev (26) hatte in Paris im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht, wurde dort gegen den späteren Sieger Rafael Nadal aber von einer schweren Fußverletzung gestoppt. Seit seiner Rückkehr zum Jahreswechsel sucht Zverev nach seiner Form und ist in der Rangliste inzwischen bis auf Platz 22 abgerutscht.

In der kommenden Woche wird Zverev in der Weltrangliste sogar von Jan-Lennard Struff als bestem deutschen Tennisspieler abgelöst. Der 33 Jahre alte Warsteiner spielt in dieser Woche nach einer kurzen Pause im Anschluss an das Masters-1000-Event in Madrid beim Challenger-Turnier in Bordeaux. Dort steht Struff nach einem klaren 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Corentin Moutet nun im Halbfinale. In der kommenden Woche will Struff wie Zeverv in Genf an den Start gehen.