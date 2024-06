Basketball-Star Schröder hat nicht nur gerne in Spielen die Kontrolle. Auch bei der Bildung der Kinder will der Weltmeister ein Wörtchen mitreden - und befürwortet Unterricht daheim.

Braunschweig - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder setzt bei der Erziehung seiner Kinder auf die Bildung daheim. „Wir sind sehr vorsichtig mit Schulen. Beim Homeschooling kann man besser kontrollieren, was den Kindern beigebracht wird“, sagte der 30 Jahre alte Spieler des NBA-Teams Brooklyn Nets der „Braunschweiger Zeitung“ (Dienstag).

Der gebürtige Braunschweiger ist Vater von drei Kindern. „In der Schule ist es immer gut, wenn man diszipliniert ist, auf die Lehrer hört. Aber viele Sachen, die man braucht, um erfolgreich zu sein, werden in der Schule oft nicht so individualisiert unterrichtet“, meinte Schröder. „Ich finde, dass man schon Kindern beibringen sollte, wie man erfolgreich im Leben sein und mit seiner Familie in Frieden leben kann.“

In den Vereinigten Staaten ist Homeschooling erlaubt und verbreitet. Aber für später überlegt Schröder, der im vergangenen Jahr mit dem deutschen Nationalteam die WM gewann, in New York nach einer internationalen Schule zu suchen.