Der Erfolgslauf der Orlando Magic ist gestoppt, Franz Wagner kann nicht an seine zuletzt starken Leistungen anknüpfen. Isaiah Hartenstein gibt bei den Thunder ein erfolgreiches Debüt.

Basketball in der NBA

Los Angeles - Die Orlando Magic haben nach sechs Siegen in Serie wieder ein Spiel in der nordamerikanischen Basketballliga NBA verloren. Das Team der Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva zog bei den Los Angeles Clippers mit 93:104 (54:57) den Kürzeren. Mit neun Siegen und sieben Niederlagen rangiert die Mannschaft aus Florida in der Eastern Conference aber immerhin auf dem vierten Platz.

Nachdem Franz Wagner in den vergangenen vier Partien dreimal die Marke von 30 Punkten geknackt hatte und in der NBA zum besten Spieler der Eastern Conference gewählt worden war, kam er diesmal nicht über 14 Zähler hinaus, erzielte aber immerhin auch sechs Rebounds, sechs Assists und vier Steals. Sein Bruder Moritz und da Silva kamen auf jeweils zehn Punkte. Bis Anfang des dritten Viertels agierten die Magic mit den Clippers auf Augenhöhe, kassierten dann aber einen 4:21-Lauf.

Erfolgreiche Rückkehr von Isaiah Hartenstein

Isaiah Hartenstein glänzte bei seinem Debüt für die Oklahoma City Thunder mit einem Double-Double. Nachdem der Center die ersten 15 Saisonspiele aufgrund einer gebrochenen Hand verpasst hatte, kehrte er beim 109:99 (47:44)-Heimsieg über die Portland Trail Blazers auf das Parkett zurück. Mit 13 Punkten und 14 Rebounds sowie drei Assists und vier Blocks hinterließ der 26-Jährige direkt einen starken Eindruck. Hartenstein erzielte allein im Schlussabschnitt acht Punkte, in dem sich die Thunder kontinuierlich absetzten.

Hartenstein war im Sommer von den New York Knicks nach Oklahoma City gewechselt, wo er Medienberichten zufolge einen Drei-Jahres-Vertrag über 87 Millionen Dollar unterzeichnet hat. Die Thunder fuhren gegen Portland ihren zwölften Sieg im 16. Saisonspiel ein.

Daniel Theis wurde bei den New Orleans Pelicans im fünften Spiel nacheinander nicht eingesetzt, sein Team unterlag bei den Cleveland Cavaliers 100:128 (55:69). Auch Ariel Hukporti kam beim 138:122 (76:58)-Auswärtssieg der New York Knicks gegen die Phoenix Suns nicht zum Einsatz.