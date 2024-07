Über 200 Millionen Euro soll Franz Wagner in den nächsten Jahren als Basketball-Profi verdienen. Das Team gratuliert ihm, der 22-Jährige wirkt perplex.

Basketball-Star in der NBA

Die Wagner-Brüder spielen weiter in Orlando.

Köln/Orlando - Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist perplex von seinem frisch ausgehandelten Multimillionen-Vertrag in der nordamerikanischen Profiliga NBA. „Es ist ein surreales Gefühl. Ich habe es selbst noch nicht so richtig gecheckt“, sagte der 22 Jahre alte Profi der Orlando Magic in Köln.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der jüngere der beiden Wagner-Brüder über fünf Jahre bis 2030 verlängern und dafür eine Summe von mindestens 224 Millionen Dollar (rund 206 Millionen Euro) erhalten.

Der Deal könnte Franz Wagner im besten Fall bis zu 270 Millionen Dollar (etwa 249 Millionen Euro) einbringen. Wagner steigt damit zu einem der absoluten Topverdiener unter allen deutschen Sportlern auf und könnte mit einem einzigen Vertrag mehr Geld als der ehemalige NBA-Superstar Dirk Nowitzki verdienen, der in seiner Karriere 21 Jahre für die Dallas Mavericks spielte.

Coach Herbert sieht Wagner in guter Position

„Ich bin sehr glücklich für ihn. Das ist ein netter Vertrag, er hat sich das absolut verdient“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert. Der 65 Jahre alte Weltmeister-Coach sieht Wagner, der wegen der Vertragssituation nicht auflaufen konnte, in idealer Position für die kommenden Jahre.

„Orlando ist absolut ein geeigneter Ort. Er hat eine große Rolle, ihm gefällt es dort. Das ist eine großartige Situation für ihn in diesem aufstrebenden Team“, sagte Herbert. Neben Franz und Moritz Wagner wird in Tristan da Silva zur kommenden Spielzeit ein dritter Deutscher für das Team aus Florida spielen.