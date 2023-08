Neuwied - Der deutsche Radprofi Max Walscheid schließt sich 2024 dem australischen Rennstall Jayco AlUla an. Der Sprinter erhält dort einen Zweijahresvertrag und soll eine unterstützende Rolle für Sprint-Kollege Dylan Groenewegen spielen.

„Solange die Straße nicht zu sehr ansteigt, ist das mein Revier, besonders auf Kopfsteinpflaster und im Wind. Zudem bin ich sehr erfahren darin, eine Gruppe zu unterstützen“, wurde der 30-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Das Team, das von der Tourismus-Agentur der Region Al-ʿUla in Saudi-Arabien mitfinanziert wird, will Walscheids Fähigkeiten unter anderem bei den Klassiker-Rennen in Belgien und Frankreich einsetzen. Seit 2015 fährt der gebürtige Neuwieder für World-Tour-Teams. In den vergangenen beiden Jahren gehörte er zum französischen Team Cofidis, dort war er gemeinsam mit Landsmann Simon Geschke tätig.