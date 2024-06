Indianapolis - Die amerikanische Schwimmerin Gretchen Walsh hat einen Weltrekord über 100 Meter Schmetterling aufgestellt.

Die 21-Jährige schwamm bei den Ausscheidungswettkämpfen der USA für die Olympischen Spiele im Halbfinale eine Zeit von 55,18 Sekunden und unterbot in Indianapolis die bisherige Bestmarke von Sarah Sjöström um drei Zehntelsekunden. Die Schwedin hatte ihren Rekord von 55,48 Sekunden bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro geschafft.

„Ich habe es definitiv gefühlt. Ich dachte, ich würde sterben und wusste nicht, dass ich so schnell bin“, sagte Walsh. Um sich als eine der beiden Erstplatzierten über diese Distanz auch für die Spiele im kommenden Monat in Paris zu qualifizieren, muss die Schwimmerin der University of Virginia aber noch starke Konkurrenz aus dem Weg räumen. Im Finale warten in Torri Huske, Regan Smith und Claire Curzan allesamt Medaillengewinnerinnen von Tokio 2020.