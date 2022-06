Warriors holen NBA-Titel: 103:90 gegen Theis' Celtics

Boston - Die Golden State Warriors haben zum siebten Mal die Meisterschaft in der NBA gewonnen und alle Titel-Träume von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis beendet.

In Spiel sechs holten die Warriors ein 103:90 (54:39) gegen die Boston Celtics und entschieden die Finals mit 4:2 für sich. Für das Team um Superstar Stephen Curry ist es nach zuletzt zwei Jahren ohne Playoff-Teilnahme die erste Meisterschaft seit 2018 und die vierte in den vergangenen acht Jahren. Theis verpasste es, als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den Titel in der NBA zu gewinnen. Die Celtics warten seit 2008 auf die 18. Meisterschaft.